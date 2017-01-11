Bursa'da Evsizler Misafirhanesi Açıldı

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği tarafından Özlüce'de hizmete sokulan Evsizler Misafirhanesi'nin açılış törenine katıldı.



Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Küçük, böyle anlamlı bir açılış için mutlu olduğunu belirtti.



Derneğin açılışında konuşan Küçük, "Özellikle de şu çetin kış koşullarında böylesine anlamlı bir hizmetin devreye girmesi son derece sevindirici. Bakınız şu çalışma dahi bizim genetik kodlarımızda var olan yardımlaşma duygusunun en güzel tezahürüdür. Biz millet olarak yardımlaşma gibi ulvi bir duygunun bayraktarlığını hiçbir zaman bırakmadık. Hala da bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kimsenin kendi isteği ile evsiz kalmadığının altını çizen Vali Küçük, şunları kaydetti:



"Bize düşen bu gibi dezavantajlı vatandaşlarımızın ellerinden tutmak. Hamdolsun devletimiz güçlü. Yerel yönetimlerimizin bu konuda güzel uygulamaları var. Sizler gibi gönüllü kuruluşlar da bu hizmetlerde en ön saflarda yer alınca emin olun ortaya çok güzel bir resim çıkıyor. Evet, gerçekten tüm evsizlerin yardıma ihtiyaç duyduğu açıktır. Elbette ki onların sadece fiziksel yardıma değil, yüreklerine su serpecek, morallerini düzeltecek türden yardıma da ihtiyaçları var. Böyle bir yardım insanlara evsizliğe yol açan birçok soruna dayanma ve üstesinden gelme gücü verebilir."



Vali Küçük, şöyle devam etti:



"Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz gerekse sivil tolpum kuruluşlarımız, evsiz vatandaşlarımızın devletin sosyal imkanlarından yararlanmalarına, başka kaynaklardan maddi yardım görmelerine, gerekiyorsa hukuki yardım almalarına, aileleriyle yeniden bağlantı kurmalarına veya temel becerileri öğrenme fırsatı elde etmelerine yardım ederek önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirmektedirler. Bu duygularla böylesine fevkalade bir hizmeti düşünen, devreye sokan başta Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatice Okur hanımefendi olmak üzere, derneğimizin tüm üye ve gönüllülerine teşekkür ediyor, sizleri bu hassasiyetinizden dolayı kutluyorum."



Kurdele kesiminin ardından misafirhanenin açılışı gerçekleştirildi.



Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş de katıldı.