Bursa'da 'Evet' Oyu Yüzde 53.21
Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Bursa’da yüzde 53.21 oranında sandıktan ‘Evet’ çıktı.
Anayasa değişikliği için yapılan referandum da Bursa'da yüzde 53.21 oranında sandıktan 'Evet' çıktı. 17 ilçenin 11'inde 'Evet' tercihi çıkarken, 6 ilçe ise 'Hayır' oyu kullandı.
Halk oylaması için il genelinde kurulan 5 bin 739 sandıkta sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'da sona erdi. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 2 milyon 109 bin 773 kişiden, 1 milyon 885 bin 58 kişi sandık başına giderken, toplamda 28 bin 366 oy geçersiz sayıldı. Oyları geçerli sayılan 1 milyon 856 bin 692 seçmenden 987 bin 904 kişi tercihini 'Evet' olarak kullandı. Yüzde 53.21 oranında sandıktan 'Evet' oyu çıkarken, seçmenlerin 868 bin 788'inin 'Hayır' oyu kullandığı halk oylamasında 17 ilçeden 11'inden 'Evet' oyu çıkması dikkat çekti.
Bursa'da kesinleşen verilere göre halk oylamasının sonuçları şöyle:
"Evet: 987.904 oy (yüzde 53,21)
Hayır: 868.788 oy (yüzde 46,79)
Toplam sandık sayısı: 5.739
Açılan sandık: 5.739
Toplam seçmen sayısı: 2.109.773
Toplam kullanılan oy: 1.884.569
Karacabey
Evet: yüzde 46,03 - Hayır: yüzde 53.97
Büyükorhan
Evet: yüzde 78,22 - Hayır: yüzde 21.78
Gemlik
Evet: yüzde 45.75 - Hayır: yüzde 54.25
İnegöl
Evet: yüzde 69.97 - Hayır: yüzde 30.03
Harmancık
Evet: yüzde 63.87 - Hayır: yüzde 36.13
Kestel
Evet: yüzde 54.88 - Hayır: yüzde 45.12
İznik
Evet: yüzde 51.48 - Hayır: yüzde 48.52
Gürsu
Evet: yüzde 67.94 - Hayır: yüzde 32.06
Gemlik
Evet: yüzde 45.75 - Hayır: yüzde 54.25
Karacabey
Evet: yüzde 46.03 - Hayır: yüzde 53.97
Keles
Evet: yüzde 70.43 - Hayır: yüzde 29.57
Mudanya
Evet: yüzde 37.37 - Hayır: yüzde 62.63
Orhaneli
Evet: yüzde 63.53 - Hayır: yüzde 36.47
Mustafakemalpaşa
Evet: yüzde 49.65 - Hayır: yüzde 50.35
Nilüfer
Evet: yüzde 37.29 - Hayır: yüzde 62.71
Yenişehir
Evet: yüzde 50.09 - Hayır: yüzde 49.91
Yıldırım
Evet: yüzde 59.25 - Hayır: yüzde 40.75
Osmangazi
Evet: yüzde 54.03 - Hayır: yüzde 45.97
Orhangazi
Evet: yüzde 49.76 - Hayır: yüzde 50.24". - BURSA