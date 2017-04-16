Bursa'da 'Evet' Oyu Yüzde 53.21

Anayasa değişikliği için yapılan referandum da Bursa'da yüzde 53.21 oranında sandıktan 'Evet' çıktı. 17 ilçenin 11'inde 'Evet' tercihi çıkarken, 6 ilçe ise 'Hayır' oyu kullandı.



Halk oylaması için il genelinde kurulan 5 bin 739 sandıkta sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'da sona erdi. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 2 milyon 109 bin 773 kişiden, 1 milyon 885 bin 58 kişi sandık başına giderken, toplamda 28 bin 366 oy geçersiz sayıldı. Oyları geçerli sayılan 1 milyon 856 bin 692 seçmenden 987 bin 904 kişi tercihini 'Evet' olarak kullandı. Yüzde 53.21 oranında sandıktan 'Evet' oyu çıkarken, seçmenlerin 868 bin 788'inin 'Hayır' oyu kullandığı halk oylamasında 17 ilçeden 11'inden 'Evet' oyu çıkması dikkat çekti.



Bursa'da kesinleşen verilere göre halk oylamasının sonuçları şöyle:



"Evet: 987.904 oy (yüzde 53,21)



Hayır: 868.788 oy (yüzde 46,79)



Toplam sandık sayısı: 5.739



Açılan sandık: 5.739



Toplam seçmen sayısı: 2.109.773



Toplam kullanılan oy: 1.884.569



Karacabey



Evet: yüzde 46,03 - Hayır: yüzde 53.97



Büyükorhan



Evet: yüzde 78,22 - Hayır: yüzde 21.78



Gemlik



Evet: yüzde 45.75 - Hayır: yüzde 54.25



İnegöl



Evet: yüzde 69.97 - Hayır: yüzde 30.03



Harmancık



Evet: yüzde 63.87 - Hayır: yüzde 36.13



Kestel



Evet: yüzde 54.88 - Hayır: yüzde 45.12



İznik



Evet: yüzde 51.48 - Hayır: yüzde 48.52



Gürsu



Evet: yüzde 67.94 - Hayır: yüzde 32.06



Gemlik



Evet: yüzde 45.75 - Hayır: yüzde 54.25



Karacabey



Evet: yüzde 46.03 - Hayır: yüzde 53.97



Keles



Evet: yüzde 70.43 - Hayır: yüzde 29.57



Mudanya



Evet: yüzde 37.37 - Hayır: yüzde 62.63



Orhaneli



Evet: yüzde 63.53 - Hayır: yüzde 36.47



Mustafakemalpaşa



Evet: yüzde 49.65 - Hayır: yüzde 50.35



Nilüfer



Evet: yüzde 37.29 - Hayır: yüzde 62.71



Yenişehir



Evet: yüzde 50.09 - Hayır: yüzde 49.91



Yıldırım



Evet: yüzde 59.25 - Hayır: yüzde 40.75



Osmangazi



Evet: yüzde 54.03 - Hayır: yüzde 45.97



Orhangazi



Evet: yüzde 49.76 - Hayır: yüzde 50.24". - BURSA