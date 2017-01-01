Bursa'da Ev Yangını

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, tedavi altına alındı.



Maksem Mahallesi Gökdere Boğazı Sokağı'ndaki 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu yangını söndürdü.



Bu sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen 18 yaşındaki gençler Enes Balaban, Emre Sezer ve Ecenur Erdem, ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ecenur Erdem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.