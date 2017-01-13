Bursa'da Eşini ve İkiz Kızlarını Kaybeden Baba Konuştu: Onlara Doyamadım

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 3 yaşındaki ikiz çocukları Şengül Eslem ve Ecrin'i kanepede çizgi film seyrettikleri sırada doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra kendini de doğalgaz borusuna asarak yaşamına son veren Zahide Kahraman'ın eşi Mustafa Kahraman, o dehşet gününü anlattı.

"ONLARA DOYAMADIM"

Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten 33 yaşındaki Kahraman'ı olay günü saat 16.20'de ablası aramış. Kahraman sonrasında yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlatıyor:

''Zahide mesaj attı, 'Hakkınızı helal edin' diyor' dedi. Aradım, Zahide'm telleri açmadı. Taksiye atlayıp eve gittim. Zile bastım, açmadı.Camı kırıp içeri girdim. Hepsine kalp masajı yaptım. İki elimle üçünü de taksiye atıp hastaneye yetiştirdim. Ama dönmediler. Ellerimle gömdüm. Onlara doyamadım. İkizlerimin kokusu olmadan yaşanmaz dünyada."

"ONU BENİM GİBİ SEVME"

Acılı baba şimdi o günün sabahını tekrar tekrar düşünerek, o anları tekrar tekrar yaşayarak eşinin neden ve nasıl böyle bir şey yaptığını anlamaya çalışıyor:

"9 Ocak'ta sabah kalktım. Zahide'm bana bakıp duruyor. 'Neden erken kalktın' dedim. Çocukları da uyandırmış. Çocuklar, 'Babacım kardan adam yapalım' dedi. Zahide'm oturdu ama izliyordu sürekli beni. Nasıl anlamadım? Aramızda hiçbir problem yoktu. 'Sen benim çocukluk aşkımsın biliyorsun değil mi' dedi. 'Onu benim gibi sevme' diye bir şarkı açmış. Sorduğumda, 'Hoşuma gitti, açtım' dedi. Evin önünde hep beraber ailece kardan adam yaptık. Zahide'mle dertleştik. 'İzin al, biraz kafa dağıtalım, gidelim buradan' dedi. İznimi bile aldım. Öğleyin aradım, çocukları sordum 'Uyuyor' dedi. Ama sesi bozuktu. Sordum, bir şey olmadığını söyledi. 'Kolay gelsin' deyip kapattı. Son konuşmamız bu oldu."

Kahraman'a göre, eşinin intihar etmesi için bir gerekçe yoktu. Bu yönde bir belirti de göstermemişti.

"DAYANAMADI MI ACABA"

Acılı eş ve babanın aklında, yanıtını hiçbir zaman bulamayacağı sorular kalmış:

"Çocuklar acaba doğalgazdan zehirlendi de dayanamadı mı Zahide? Çünkü eve çekyat aldık. Yatak odasını düzenleyecekti. Geldi, çocukları cansız gördü. Ondan sonra dayanamadı mı acaba?"(Kaynak: Haberturk)