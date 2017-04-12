Bursa'da Engelli Kişinin Gasbedildiği İddiası

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bedensel engelli bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi'ndeki bir parkta tekerlekli sandalyede oturan Halil İbrahim Yılmaz'ın (30) yanına biri kadın 2 kişi yaklaştı. Zanlılar, darbettikleri Yılmaz'ın elindeki telefonu alıp kaçtı.



Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Yunus timleri, zanlıların Merinos Parkı istikametine kaçtığını belirledi. Ekipler, zanlılar Sümeyye A. (21) ile Volkan E'yi (34) burada gözaltına aldı.



Volkan E'nin üst aramasında Halil İbrahim Yılmaz'a ait cep telefonu ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.