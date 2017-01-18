Bursa'da Ehliyetsiz Sürücü Sayısı Bir Yılda Yüzde 76 Arttı

Bursa'da 2015-16 verilerine göre trafik cezalarındaki en yüksek artış ehliyetsiz araç kullanan sürücülere kesilen cezalarda yaşandı. İkinci sırada ise seyir halindeyken cep telefonuyla görüşen sürücüler yer aldı. Günde ortalama 163 bin liralık trafik cezasının kesildiği Bursa'da son bir yılda trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere 59 milyon 821 bin liralık cezai işlem uygulandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2016 yılı ceza istatistiklerini paylaştı verilere göre Bursa'da trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 272 bin 153 adet trafik cezası yazıldı. Buna göre, Bursa'da 2016 yılında günde ortalama 745 sürücüye cezai işlem uygulandı. Verilere göre son 1 yıl içerisinde 59 milyon 821 bin 723 TL tutarında trafik cezası kesilirken geçen yıl sürücülere her gün ortalama 163 bin 895 TL'lik ceza işlemi uygulandı.



Park yasağı ilk sırada



Bursa'da 2016 yılında trafik ekiplerince kural ihlali yapan sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı park yasağı aldı. 2016'da 2015 yılına göre park yasağına uymayan sürücü sayısında yüzde 39 'luk bir düşüş yaşanırken, bu kurala uymayan 56 bin 553 sürücüye 5 milyon 202 bin 876 TL ceza kesildi. Kesilen trafik cezalarında ikinci sırayı ise aşırı hız ihlali aldı. 2015 yılında 65 bin 139 sürücüye ceza işlemi uygulanırken, 2016 yılında bu rakam yüzde 45'lik bir düşüş ile 35 bin 614'e geriledi. Belirlenen hız limitlerini aşan bu sürücülere yaklaşık 7 milyon TL ceza yazıldı.



Ehliyetsiz sürücüler başı çekti



2016 yılında trafik cezalarındaki en fazla artış ehliyetsiz sürücülere yazılan cezalarda yaşandı. 2016 yılında ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan sürücü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 76 arttı. 2015 yılında sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 145 kişiye ceza kesilirken, 2016 yılında ise bu rakam 3 bin 743'e yükseldi. Bu sürücülere 6 milyon 355 bin 614 TL ceza yazıldı.



Ceza artışlarında ikinci sırada direksiyon başındayken telefonu kulağından düşürmeyen sürücüler yer aldı. Bursa'da direksiyon başındayken telefonla konuştuğu için ceza yazılan sürücü sayısında da 2015 yılına göre yüzde 70'lik bir artış yaşandı. Buna göre, 2015 yılında 3 bin 184 sürücüye telefonla konuştuğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken, bu rakam 2016 yılında 5 bin 442'ye yükseldi. 2016 yılında bu sürücülere toplam 500 bin 664 TL para cezası kesildi. Uzmanlar, direksiyonda telefonla ilgilenen kişilerin kaza geçirme oranlarının, diğer sürücülere oranla yüzde 400 daha fazla olduğu uyarısında bulunurken, araç kullanırken telefonla ilgilenen kişilerin alkollü sürücülerden daha fazla risk oluşturduğunu ifade etti.



Ayrıca son bir yılda emniyet kemeri takmayan 4 bin 40, alkollü araç kullanan Bin 911, Kırmızı ışıkta geçen 3 bin 822, kask takmayan bin 652, sürücüye cezai işlem uygulandı. Kameralı kent izleme sistemi olarak bilinen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları ile kesilen cezalarda ise 2015 yılına göre yüzde 53'lük düşüş yaşandı. MOBESE kameralarınca 2016 yılında 72 bin 738 adet trafik cezası kesildi. Öte yandan fahri trafik müfettişleri tarafından da 2016 yılı içerisinde 8 bin 14 adet ceza kesildi. - BURSA