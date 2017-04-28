Bursa'da Eğitim Camiasını Yasa Boğan Ölüm

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mesudiye İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı Hamza Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki müdür yardımcısı Hamza Doğan, okulda bir anda fenalaştı. Doğan, çağrılan 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren müdür yardımcısı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Genç müdür yardımcısının ölümünü öğrenen yakınları ve meslektaşları hastaneye akın etti. - BURSA