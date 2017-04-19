Bursa'da dünya rekoru kırılacak

THY 6. Bursa Bilim Şenliği'nde hedef dünya rekoru

Guinness yetkilileri rekor için Bursa'da olacak



BURSA - THY 6. Bursa Bilim Şenliği bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Şenlik kapsamında aynı anda yaklaşık 3 bin kişi atölye çalışması yaparak dünya rekoru hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4-7 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan THY 6. Bursa Bilim Şenliği, kendi alanında yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Ana konsepti 'enerji verimliliği' olarak belirlenen dünyanın sayılı bilimsel etkinliklerinden biri olan şenliğe ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, şenlik kapsamında 3 bin 500 kişi ile aynı anda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor.

Elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji, fizik gibi bilimin alt disiplinlerindeki konu başlıklarının uygulamaların yer alacağı atölye çalışmalarındaki rekor denemesi için, şenliğin ev sahipliğini gerçekleştiren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından Guinness Rekorlar Kitabına başvuruda bulunuldu. Bu alandaki dünya rekoru, 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması yaptığı Avustralya'da gerçekleştirilen bir bilimsel etkinliğe ait. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bursa Bilim Şenliği kapsamında yapılan atölye çalışmaları, yabancı kuruluşlarında yakın takibinde. Firmalar ile kişiler arasında bilimsel diyalogun en iyi etkileşim sağladığı atölye çalışmalarına, kişilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel sektör firmaları katılım sağlayabiliyor.

Bursa Byüükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Bilim Şenliği'nin her geçen yıl daha fazla ilgiyle takip edilen uluslararası bir şenlik haline dönüştüğünü söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanındaki dev kuruluşu HAVELSAN'ın yanı sıra Türkiye'nin dünya markası olan dev kuruluşları THY ve TAI 'nin de Bursa Bilim Şenliği'ne güçlü destek verdiğini ifade eden Altepe, "Geçtiğimiz yıl şenlik kapsamında 3 günde toplam 230 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu yıl bu sayının ikiye katlanmasını hedefliyoruz. Atölye çalışmalarına geçtiğimiz yıl birçok ülkeden çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun katılım gösterdi. Bu yıl Çin, Kanada, Fransa, Hollanda ve İngiltere'den katılacak ekiplerin de atölye çalışmalarıyla değer katacak. Geçtiğimiz yıl yapılan atölye çalışmalarında bir Türkiye rekoru kırıldı ve 72 Bin 882 atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu yıl da 3 bin 500 kişinin aynı anda atölye çalışması yapmasıyla bir dünya rekoruna imza atmak istiyoruz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık" diye konuştu.

Altepe, "5 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasına, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin tüm illerinden bin 120 başvuru yapıldı. Toplamda 102 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışma kapsamında, çocuk, genç ve usta mucitler kategorilerine bu yıl 'insansız hava araçları' ve 'drone' kategorileri de eklendi. Bilim insanları, akademisyenler ve alanında uzman isimlerden oluşan bilim kurulunun belirleyeceği finalist 50 proje, bilim şenliği boyunca sergilenecek. Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği'nde finale kalan tüm projeler ödüllendirilecek. Dereceye giren proje sahiplerine bin lira ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek" diye konuştu.

(SA-AÇ-İHS