Bursa'da Coşkulu 23 Nisan Yürüyüşü
BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.
BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.
Nilüfer Belediyesi'nin 'Ulusal Egemenliğimiz İçin Yürüyoruz' sloganıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü. Saat 16.00'da Akuğur Market karşısından başlayan yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile coşku içinde yürüyen 5 bin kişi, marşlar eşliğinde bulvar boyunca yürüyerek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında çevredeki binalarda oturanlar da ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.
Yürüyüş sonunda konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, 23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu, bağımsızlığın, egemenliğin ilan edildiği gün, olduğuna dikkat çeken çekerek, "Bugün, Mustafa Kemal'in, 'Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir' dediği gün" dedi.
Egemenliğin sonsuza dek yaşamasını istediklerini söyleyen Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim istediğimiz işte bu gücün, bu egemenliğin, sonsuza kadar yaşamasıdır. Sizler var oldukça, demokrasi sevdalıları, bağımsızlık sevdalıları var oldukça, güzel günlere olan inancımız var oldukça cumhuriyetimiz de milletin egemenliği de sonsuza dek yaşayacaktır. Heybemizde umut, yüreğimizde dirençle bu ülkenin hukuk devleti olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülkede herkesin inancını özgürce yaşayabilmesi ve bilimin aydınlığının ülkeye yayılması için laikliğe sahip çıkacağız." - Bursa