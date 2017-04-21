Bursa'da Çarşılar Dualarla Açılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki esnafın geleneksel 'bereket' duasına eşlik etti.



Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, her hafta yapılan bereket duasına katıldı. Uzun Çarşı, Koza Han girişi ve Kapalı Çarşı çıkışının kesiştiği noktada yapılan duayı, çarşı bölgesindeki camilerden Orhan Camii imamı okudu. Uzun Çarşı Dernek Başkanı Mehmet Akif Yalçınkaya, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve çarşı esnafının katıldığı duaya eşlik eden Başkan Mustafa Dündar, "Dua, Allah'tan hayır ve rahmet dilemektir. Allah'a sığınma, yardım istemektir. Bizler, inancımızın bir gereği olarak bütün işlerimize dua ile başlar, Cenab-ı Allah'tan yardım dileriz. Tarihi çarşılarımızda esnafımızın, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip bir geleneği yaşatması, iş yerlerini hayır dua ile açmaları, hem geçmişimize sahip çıkma, hem de ahilik geleneklerinin yaşatılması adına çok çok önemli. Belediye olarak bizler çarşılarımızı yaşatmak, mevcut hallerini koruyup gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu yenileme ve restorasyon çalışmaları sonrası tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, yeniden eski ihtişamlı günlerine dönerek, modern AVM'lerle yarışır hale geldi. Rabbim yapılan duaları kabul eylesin, esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli alışverişler nasip etsin" dedi. - BURSA