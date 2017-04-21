Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bursa'da Çarşılar Dualarla Açılıyor
Ara
BİST 92.520 %0,52
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bursa'da Çarşılar Dualarla Açılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki esnafın geleneksel ‘bereket’ duasına eşlik etti.

Bursa'da Çarşılar Dualarla Açılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki esnafın geleneksel 'bereket' duasına eşlik etti.

Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, her hafta yapılan bereket duasına katıldı. Uzun Çarşı, Koza Han girişi ve Kapalı Çarşı çıkışının kesiştiği noktada yapılan duayı, çarşı bölgesindeki camilerden Orhan Camii imamı okudu. Uzun Çarşı Dernek Başkanı Mehmet Akif Yalçınkaya, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve çarşı esnafının katıldığı duaya eşlik eden Başkan Mustafa Dündar, "Dua, Allah'tan hayır ve rahmet dilemektir. Allah'a sığınma, yardım istemektir. Bizler, inancımızın bir gereği olarak bütün işlerimize dua ile başlar, Cenab-ı Allah'tan yardım dileriz. Tarihi çarşılarımızda esnafımızın, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip bir geleneği yaşatması, iş yerlerini hayır dua ile açmaları, hem geçmişimize sahip çıkma, hem de ahilik geleneklerinin yaşatılması adına çok çok önemli. Belediye olarak bizler çarşılarımızı yaşatmak, mevcut hallerini koruyup gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu yenileme ve restorasyon çalışmaları sonrası tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, yeniden eski ihtişamlı günlerine dönerek, modern AVM'lerle yarışır hale geldi. Rabbim yapılan duaları kabul eylesin, esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli alışverişler nasip etsin" dedi. - BURSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Belediye Başkanı Dündar, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Dündar, Allah (C.C), Bereketli, Osmangazi, AK Parti, Ak Parti, Akparti
4