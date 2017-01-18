Bursa'da 'Canlı Bomba' Davasının 4'üncü duruşması görüldü

Bursa'da 13 kişinin yaralandığı ve çevredeki iş yerlerinin zarar gördüğü canlı bomba saldırısının 4'üncü duruşması yapıldı. Bombanın taşındığı iddia edilen ve Adli Tıp Kurumu'nda incelenen 4 valizden 2 tanesinde patlayıcı madde izine rastlandı.



Ulucami önünde 27 Nisan'da 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 13 kişiyi 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 11 esnafın 'malına zarar vermekten' 2'şer yıl, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl, ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 15 yıl haklarında hapis cezası istenen sanıklar, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat T. (19), Tuba K. (24), Emine K. (26), İsa C. (34), Ümmü Gülsün M. (20) ve tutuksuz sanık Zekiye Z. (26) ile sanıkların yakınları ve avukatlar katıldı.



Duruşmaya ilk defa katılan müşteki Mehmet A. (55), "Ulucami'ye gitmiştim. Ayakkabımı boyatırken patlama meydana geldi. Kolumdan ve sırtımdan yaralandım. Şikayetçiyim" dedi.



2 valizde patlayıcı izine rastlandı



Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 4 valizle alakalı sonucu açıkladı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, siyah ve kırmızı valizlerde RDX-PTN bulgularının çıktığı belirtildi. Avukatlar ile sanıklar, rapordaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan taksi şoförü ve Suriye uyruklu İsa C. ile Tuba K.'yi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı vererek tahliye etti. Diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.



27 Nisan Cuma günü Ulucami'nin batı kapısı girişinde Eser Çali adlı kadın üzerindeki bombayı patlatmış ve 13 kişi yaralanmıştı. - BURSA