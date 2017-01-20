Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 11 eski asker tutuklandı.
Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin bylock programı kullandığı tespit edildi. 11 eski askeri personel yapılan operasyonla gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının sorgusunda, 2 eski asker FETÖ/PDY hakkında önemli itiraflarda bulundu. 11 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 11 eski asker tutuklandı. - BURSA
Bursa'da Bylock Kullanan 11 Subay Tutuklandı
Bursa’da FETÖ/PDY üyesi 11 eski asker tutuklandı.
Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 11 eski asker tutuklandı.
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