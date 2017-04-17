Bursa'da Bir Tarih Daha Ayağa Kalkıyor

Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras zenginliği ile UNESCO dünya mirası listesine giren Bursa'da örnek bir belediyecilik sergileyen Osmangazi Belediyesi, tarihi çarşı içerisinde yıllara yenik düşmüş İç Fidan Han'ı ayağa kaldırmak için kurul onayını bekliyor.



Geçmişi 15'inci yüzyıla uzanan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın sadrazamı Mahmut Paşa tarafından hayvanların barınması için ahırlar ve depo olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş bir eser olan İç Fidan Han, 1855 depreminde gördüğü hasarın ardından tamir edilerek 1930'lu yıllarda hal olarak kullanılmış bir yapı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin en önemli eserlerinden biri olan İç Fidan Han'ı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip bir eser. Zamanla yıpranıp çöküntü halini almış bu tarihi yapıyla ilgili yapılan çalışmalar sonunda röleveleri hazırlandı. Bu rölevelere göre de yapının ne yöne oturtulacağı ile ilgili hazırlanan projeyle birlikte kurula sunuldu. Projemiz şu anda kurulda. İnşallah en kısa sürede kuruldan çıkarak inşaat çalışmalarına başlarız. Hedefimiz, bu tarihi mirası, kentin tarihi aksı üzerinde bulunan bu tarihi değerimizi kısa süre içerisinde ayağa kaldırmak" dedi.



2012 yılında yaklaşık bin metrekare alanda başlatılan kazı çalışmaları sonucunda, Fidan Han'ın müştemilatı olarak kullanılan İç Fidan Han'da Osmanlı döneminde yapılan ahır ve depoların temellerinin ortaya çıkartıldığını ifade eden Başkan Dündar, "İç Fidan Han, uygulayacağımız Müze Çarşı konsepti ile Bursa'da bir ilk olacak. Bundan sonra buranın etrafında yeni dükkanlar olacak, kazılar sonucu ortaya çıkan bölümlerin de üstü camekanla örtülerek, gezilip görülecek tarzda düzenlenecek. Bilindiği gibi burası Fidan Han'ın dış kısmında kalan ve İç Fidan Han olarak bilinen bölge. Tuz pazarıyla bütünleşerek eski kimliğini yitirmiş. Bizler de, elimizde var olan bilgilere göre projelendirip bir çalışma yaptık. O çalışma sonucu kazılara başlandı. Ortaya çıkan tablo bize daha net bilgi vermiş oldu. Elde edilen bu bilgi ve bulgular çerçevesinde projemizi yeniden şekillendirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda orijinal, tarihi bir yapı daha ortaya çıkmış olacak. Şu anda kurul tarafından incelenmekte olan projemizin onaylanması ile birlikte çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp, kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA