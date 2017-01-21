Bursa'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 8. Akasya Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Barış Tunç'un (34) iş yerine gitmemesinden şüphelenen yakınları ve komşuları durumu polise bildirdi.



Söz konusu tek katlı eve giren polisler, Tunç'un hareketsiz yattığını gördü.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Tunç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Ekiplerin evde yaptığı incelemede, elektrikli sobanın devrilerek kanepenin bir bölümünü yaktığı ancak cihazın enerjisi otomatik olarak kesildiği için yangın çıkmadığı anlaşıldı. Tunç'un bu sırada yayılan dumandan zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.