Bursa'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, otomobilde kavga eden 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı.



İddiaya göre, arkadaşı Ö.S. ile alkol aldığı ileri sürülen A.K. otomobille yola çıktı. Bir süre sonra hesap meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.



A.K, bunun üzerine otomobili Bursa-Ankara karayolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında durdurdu.



Ö.S, müdahale etmeye çalışan çevredeki vatandaşlara saldırmaya kalkıştı.



A.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından araçtan güçlükle indirilen Ö.S. ise kelepçe takılarak aynı hastaneye götürüldü.