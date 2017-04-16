Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde bulunan bir parkta gece saatlerinde evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Satı (22) ile arkadaşı V.U.C. (21) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Satı alkol şişesini V.U.C'nin kafasına vurdu. V.U.C ise yanındaki bıçakla Satı'yı sol koltuk altından yaraladı.



Ağır yaralanan Satı, 112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Satı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan V.U.C, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.