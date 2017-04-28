Bursa'da Bez Bebek Atölyesi Yapılacak

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV), yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla, yöresel bebeklerin üretilmesi hedefiyle yarın "Kendi Bebeğimi Yapıyorum" atölyesini gerçekleştirecek.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BKSTV, Bursa'nın farklı yerleşim alanlarından gönüllü kadınlara bez bebek tekniğini öğreterek, yöresel bebeklerin üretilmesi ve bu sayede bütçelerine destek sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla yarın bez bebek atölyesi gerçekleştirecek.



Eski Karaağaç, Görükle, Özlüce, Keles, Misi, Atlas, Cumalıkızık, Demirci, Mürselköy, Çayönü, Eşkel, Çalı, Fadıllı ve Akharem'den gönüllü 20 kadının katılacağı atölyede, Eskişehir'de yaşayan bez bebek sanatçısı Arzu Özer eğitim verecek.



Huri Aykut Ülker'in proje koordinatörü olduğu atölye çalışması, yarın 10.00 ila 17.00 saatlerinde Kültürpark'taki Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı binasında gerçekleştirilecek.



Eğitim sonunda, katılımcıların yaptığı bebeklerle sanatçı Arzu Özer'in ürettiği bebeklerin bir arada olduğu bir sergi ve sunum yapılacak.