Bursa'da Bez Bebek Atölyesi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV), yaklaşan 'Anneler Günü' önce kadınlara yönelik bez bebek atölyesi açıyor.



BKSTV, Bursa'nın farklı yerleşim alanlarından gönüllü kadınlara bez bebek tekniğini öğreterek, yöresel bebeklerin üretilmesi için 29 Nisan Cumartesi günü (yarın) bez bebek atölyesi açıyor. Eski Karaağaç, Görükle, Özlüce, Keles, Misi, Atlas, Cumalıkızık, Demirci, Mürselköy, Çayönü, Eşkel, Çalı, Fadıllı ve Akharem'den gönüllü 20 kadının katılacağı atölyede, Eskişehir'de yaşayan Art Doll bez bebek sanatçısı Arzu Özer eğitim verecek. Eğitim sonunda sergi açılacak. - BURSA