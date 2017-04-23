Bursa'da Baharda Kar Esareti

Bursa'da Nisan ayının sonuna yaklaşırken yoğun şekilde devam eden kar yağışı dağ köylerini esir aldı. Keles ilçesinde dün geceden buyana etkili olan yağışlar nedeniyle kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Bir çok köye ulaşım sağlanamazken tarla ve bahçelerdeki ağaçlarda kar altında kaldı.



Bursa'nın Keles ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve bağlı çok sayıda köy beyaza büründü. Bahar ayı olmasına karşın lapa lapa devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Bahçe sahipleri çiçek açan meyve ağaçlarının kar altında kalmasından endişeli. - BURSA