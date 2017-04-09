Bursa'da Az Katılımlı Hdp Mitinginde Dikkat Çeken Güvenlik Önlemi

HDP tarafından referandum kapsamında düzenlenen Bursa mitingine katılım düşük olurken, polis sayısının mitinge katılanlardan daha fazla olması dikkat çekti.



Gökdere Meydanında düzenlenen mitingde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, meydana çıkan sokaklarda trafiğe kapatıldı. Mitinge katılan HDP'liler tek tek aranarak alana alınırken, polislerin vatandaşlardan çok olması ise dikkat çekti. Kalabalığa seslenen HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "İslam'ın bir anlamı barış bir diğer anlamı ise teslimiyettir. Biz güzel sözler söylüyoruz. Mitinglerde ayetler, hadisler okuyoruz. Ama onlar ne diyor. O iş bitti diyor. O defter kapandı, gitti diyorlar. Barış İslamiyet ise o sayfayı kimse kapatamaz. Bizde o yolda yürümeye devam edeceğiz. Anaya dediğimiz şey toplumun aynasıdır. Biz Kürtler olarak bu aynanın karşısına çıkıyoruz. Kendimizi göremiyoruz. Siz nasıl bir hile yaptınız. Biz bu aynada kendimizi görmek istiyoruz" dedi. - BURSA