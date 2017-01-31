Bursa'da Asfalt ve Altyapı Çalışmaları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Eski Yalova Yolu'nun Demirtaş Kavşağı ile Doğanevler Kavşağı arasındaki bölümü her iki yönde trafiğe kapatılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi İnönü Caddesi (Eski Yalova Yolu), asfalt kaplama, yenileme ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle 1-4 Şubat tarihlerinde her iki yönde trafiğe kapatılacak.



Çalışma nedeniyle Eski Yalova Yolunun Demirtaş Kavşağı ile 3. Pazar Sokak'ın İnönü Caddesi ile kesiştiği Doğanevler Kavşağı arası araç trafiğine kapatılacak.



Bölgeye ulaşım ise alternatif güzergah olarak belirlenen AKOM yanından devam ederek 1. Şertuna Sokak üzerinden sağlanacak.