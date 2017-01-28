Bursa'da Asayiş Uygulaması

Bursa'da yaklaşık bin polisin katıldığı asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaklaşık bin polisin görev aldığı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.



"Huzur Operasyonu" adı verilen uygulama kapsamında 12 bölgede denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, 45 aracın sürücülerine toplam 9 bin 944 lira idari para cezası verdi.



Ekipler, önceden belirlenen kahvehane ve diğer iş yerlerinde de arama yaptı.



Uygulamada 3 bin 186 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapılarak, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.



Aramalarda iki pompalı tüfek, tabanca, bir miktar uyuşturucu ve iki çalıntı motosiklet ele geçirildi.