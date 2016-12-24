Bursa'da Asayiş Uygulamaları

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki birçok noktada asayiş uygulamaları gerçekleştiriliyor.



Sabah 10.00'da başlayan uygulamalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin polisin katıldığı bildirildi.



Şehrin 10 ayrı giriş noktasında konuşlanan ekipler, kente giriş yapan otomobilleri durdurarak inceleme yaptı. Asayiş ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ise Yıldırım ilçesinde Beyazıt ve Anadolu mahalleleri ile Osmangazi ilçesi Çukurca mahallelerinde şok uygulamaları yaptı. Bu mahallelere giren çıkan araçlarda arama yapan ekipler, araç sürücüleri ve şüpheli kişileri inceledi.



Özel eğitimli narkotik köpeği "Alfa" ile de sokak aralarında uyuşturucu araması yapıldı. Çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ile çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı.



Uygulamaların şehrin çeşitli noktalarında gece 01.00'e kadar süreceği kaydedildi.