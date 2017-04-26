Bursa'da Artvin Günleri düzenlendi



BURSA - Bursa'da Artvin rüzgarı esecek. Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Artvin Günleri 28 Nisan'da başlıyor.

Artvin Tanıtım Günleri 28 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda yapılacak. 10 gün sürecek şenliklerde Artvin'in tarihi, kültürü ve mutfağı tanıtılacak. Konserlerin ve yarışmaların düzenleneceği tanıtım günlerinde Artvin'e ait oyunlar sergilenecek.

Almira Otel'de yapılan toplantıda konuşan Bursa Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Suat Özkan, "Bizim tek arzumuz Bursa ile Artvin arasındaki kardeşlik köprüsü kurmaktır. Sloganımız iki yeşil bir arada olacaktır. Bursa ile Artvin arasında birçok benzerlik vardır. Artvinlilerin Bursa'ya çok göç vermesinin sebebi budur. Bursa genelinde toplam 56 adet Artvin Derneği bulunmaktadır. 28 Nisan- 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında bütün Bursalıları bekliyoruz" dedi.