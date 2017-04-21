Bursa'da Araç Altında Kalan Tamirci Ağır Yaralandı

BURSA'da, bir kişi tamir etmeye çalıştığı kamyonetin altında kalarak yaralandı, arkadaşı ise son anda kurtuldu.



Kaza sabah 05.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit 31. blokta bulunan oto tamir dükkanında meydana geldi. 43 yaşındaki Hakan Usta ve Zekerya Demir, Ümit T.'ye ait 34 ZY 0480 plakalı kamyoneti tamir etmek için ön kısmını krikoyla kaldırıp sehpayla sabitledi. Aracın altına giren Hakan Usta, Ümit T.'ye aracı çalıştırmasını söyledi.



Ancak Ümit T.'nin aracı vitesteyken çalıştırması sonucu, kalmyonet bulunduğu yerden Hakan Usta'nın üzerine düştü. O sırada Usta'nın yanında çalışan Zekerya Demir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başı aracın altında sıkışan Hakan Usta, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usta'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Kazada aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Zekerya Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin aracın dinamosunu söktüğünü, Hakan Usta'nın da tamir ettiğini söyledi. Aracın düşmemesi için kriko ve sehpa koyduklarını belirten Demir, "Aracı test etmek istediğimiz sırada benim vücudumun yarısı aracın altındaydı, Hakan usta ise aracın altından şoför koltuğunda oturan araç sahibine seslendi ve gaza basmasını söyledi. Araç sahibi aracı boşa almamış, arkadan itişli olan araçta, gaza basınca araç öne doğru kaydı ve Hakan Usta'nın kafasının sıkıştığını gördüm, ben bir saniye ile kurtuldum. O sırada hemen krikoyu aracın altına sokmaya çalıştım, baktım zaman geçecek o can havli ile aracı kaldırdım Hakan Usta çırpınarak aracın altından kafasını kurtardı. Hemen çevreden yardım istedim. Gece geç saatlerdi, araç sahibi panikledi ve bir köşeye gitti. Benim yanımda çalışan Harun usta geldi onunla beraber ambulansı aradık, 3 dakikada geldi. Doktorların söylemesine göre Hakan Usta'nın yüzündeki neredeyse tüm kemikler kırık." dedi.



Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit T.'yi gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bursa