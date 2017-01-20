Bursa'da "Arabaşı Çorbası Gecesi"

Bursa'da yaşayan Konyalı ve Karamanlılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Konya ve Karaman Yöresi Kültür Derneği'nce düzenlenen "Arabaşı Çorbası Gecesi"nde buluştu.



Dernek Başkanı Hakkı Sarıtaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, AA muhabirine, kentteki yaklaşık 70 bin Konyalı ve Karamanlı vatandaşla kaynaşmayı amaçladıklarını söyledi.



El birliğiyle hemşehrilerinin çocuklarına burs imkanı sağlamak, ihtiyacı olanlara yardım etmek istediklerini belirten Sarıtaş, "Arabaşı, özellikle kış aylarında Anadolu'da sıklıkla, av etinden yapılan bir çorbadır. Bu çorbayı tüm Türk milletinin tanımasını ve içmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.



Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, av ya da tavuk etiyle pişirilen ve sıcak olarak hazırlanıp, soğutulan hamurla birlikte sunulan arabaşı çorbasından içti.