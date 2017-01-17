Bursa'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 12 Gündür Aranıyor

Bursa'da Alheimer hastası olan ve 12 gündür evine geri dönmeyen 87 yaşındaki Ahmet Şentürk, arama-kurtarma ekipleri tarafından, aranıyor. Kestel ve çevresinde, iki günden beri 6 farklı noktadan arama yapan ekipler, ormanlık arazide, arama çalışmalarına devam ediyor.



Kestel İlçesi Uludağ Caddesi'ndeki evinden 12 gün önce camiiye gitmek üzere ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Şentürk'ün ailesinin başvurusu üzerine Arama-Kurtarma ekiplerini alarma geçti. AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma (YAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iki günden beri Kestel ile 10 kilometre çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ormanlık alandaki mağara ve barınakları da kontrol ediyor.



DAHA ÖNCEDE KAYBOLMUŞ



Kaybolan Ahmet Şentürk'ün oğlu Rıdvan Şentürk de arama-kurtarma çalışmalarını katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Şentürk, "Alhzeimer başlangıcı olan babam 12 gün önce evden çıktı. Bir daha geri dönmedi., günlerdir onu arıyoruz. 5 sene önce de kaybolmuştu ancak 1 gün sonra eve geri dönmüştü. Şimdi çok korkuyoruz" diye konuştu.