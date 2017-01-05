Bursa'da Alacak Cinayeti

BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde 48 yaşındaki Cengiz Tayın, alacak meselesi yüzünden tartıştığı 38 yaşındaki Turgut Koca'yı tabancayla vurarak öldürdü.



Karacabey'in Keşlik Mahallesi'ndeki cinayet, dün meydana geldi. Aralarındaki alacak meselesi yüzünden dargın olan Cengiz Tayın ile Turgut Koca, kahvede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma kavgaya dönüşünce, Cengiz Tayın ruhsatsız tabancasıyla Tugrut Koca'ya ateş etti. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Koca, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası silahı ile yakalanan katil zanlısı Cengiz Tayın jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. - Bursa