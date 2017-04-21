Bursa'da acemi gaspçı, bıçağını düşürerek böyle kaçtı



BURSA'da bir mahalle marketinini bıçak ile tehtit ederek, kasayı boşaltmaya çalışan şüpheli, kasada duran işletmecinin bağırmasıyla, bıçağı markette düşürerek korkup kaçtı. Şüphelinin koşarak kaçması ise güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mümin Yavaş'a ait markete gelen bir şüpheli, montundan çıkarttığı ekmek bıçağı ile kasada duran Emrecan Yavaş'ı tehtit ederek üzerine yürüdü. Kasayı boşaltmasını söyleyen şüpheli, Emrecan Yavaş'ın bağırmasıyla panik yaptı. Bıçağı markette düşüren şüpheli, marketten çıkıp, koşarak kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 30-35 yaşlarında bir kişinin, marketin önünde beklediği, müşteriler çıkınca, hızlı adımlarla içeri girdiği ve daha sonra marketten kaçarak uzaklaştığı kameralar tarafından görüntülendi.



KAÇARKEN BIÇAĞINI DÜŞÜRDÜ



Şüpheli şahıs, markette bulunan Emrecan Yavaş'ın bağırmasından korkarak panik yapıp elindeki bıçağı marketin içersine düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, şüphelinin kullandığı bıçakta parmak izi çalışması yaptı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.