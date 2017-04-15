Bursa'da 7 Ayrı İşyerine Giren Hırsız Kamerada

BURSA'da 7 ayrı işyerine giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.



Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Daha sonra harekete geçen ekipler hırsızlık şüphelisinin H.T., olduğunu tespit etti. H.T. yapılan operasyon sonucu evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.T. ifadesinde çaldığı malları Y.Y.'nin dükkanında sakladığını söyledi. Y.Y. isimli şahsın dükkanına yapılan aramalarda 17 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 şarjlı matkap, 2 tablet, 2 harici hard disk ele geçirildi. H.T.'nin hırsızlık ve başka suçlardan kaydı olduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan H.T. sevk edildiği mahmece tutuklandı.



- Bursa