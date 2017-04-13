Bursa'da 6 Fetö Şüphelisi Adliyede

BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen 2 polisin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce yapılan operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'sinin meslekten ihraç edilen polis olduğu öğrenilirken, 6 kişinin tamanının örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi. - Bursa