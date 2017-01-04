Bursa'da 4 Kişiyi Tabancayla Yaralayan Zanlı Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 farklı olayda 4 kişiyi tabancayla yaralayan firari zanlı gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre,ihbar üzerine Yeniceköy Mahallesi'ne gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında önce, Bursa-Ankara Karayolu Kalburt mevkisinde Mehmet Y. ile İlker Y'yi ardından da Yenice Mahallesi'nde Yunus A. ve Mehmet D.'yi yaralayan Emre D'yi, gözaltına aldı.



Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 800 TL sahte para, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.