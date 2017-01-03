Bursa'da 4 Hdp'li Tutuklandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 HDP ilçe başkanı ile 2 mahalle temsilcisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek Mahallelerindeki temsilciliklerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 4 zanlı cezaevine gönderildi. - BURSA