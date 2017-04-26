Bursa'da 33 Fetö Şüphelisi Adliyede
Bursa merkezli 3 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Bursa merkezli 3 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi de adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber: Mehmet İNANBerktuğ ÖNCÜBURSA,(DHA)
(Tür: Yurt)