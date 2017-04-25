Bursa'da 33 Fetö Şüphelisi Adliyede

BURSA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İrfan Eğitim Derneği yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 33 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneği'nin yönetici ve üyelerinden oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Nisan'da Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve 17- 25 Aralık sonrası hükümet aleyhinde algı oluşturmak için gösteri ve eylem yaptıkları öne sürüldü. Sorgusu tamamlanan 33 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.



- Bursa