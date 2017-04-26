Bursa'da 33 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)
21 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
21 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi de adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.