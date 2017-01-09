Bursa'da 25 Yaşındaki Anne İkiz Kızlarını Zehirleyip İntihar Etti

Bursa'da 25 yaşındaki anne 4.5 yaşındaki ikiz kızlarını zehirleyip intihar etti. Son olarak görümcesine 'hakkınızı helal edin' diye mesaj atan anne, kendisini holdeki doğalgaz borusuna yemeni ile asıp canına kıydı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cinnet geçiren 25 yaşındaki Zahide Kahraman, 4,5 yaşındaki ikiz kızları Ecrin ve Eslem'i zehirledi.

İKİZLER DE KURTARILAMADI

Daha sonra görümcesine "Hakkınızı helal edin" diyerek mesaj atan genç kadın evin holündeki doğal gaz borusuna yemeni ile kendisini asıp canına kıydı. Görümcenin Zahide Kahraman'ın Bursa'daki bir hastanede çalıştığı öğrenilen eşi Mustafa Kahraman'ı arayıp haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman eşini asılı 2 kızını ise baygın halde buldu. Kızlarını aynı taksiyle bir özel hastaneye götüren genç adam 4,5 yaşındaki ikizlerini kurtaramadı.

DETAYLI İNCELEME

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis evi incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yeri polisi tarafından evde detaylı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor