IHAAW113200-ASA/03-02-2017



- Bursa'da 2016 yılında 355 kişi uyuşturucudan tutuklandı



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Haber : Ahmet Faruk Çabuk



Kamera : Ahmet Faruk Çabuk



BURSA (İHA) - Bursa'da 2016 yılında zehir tacirlerine karşı gerçekleştirilen 605 operasyon sonucunda 355 şüpheli tutuklandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılı ve 2017 yılının ilk ayında yaptıkları operasyonları açıkladı. 2016 yılında yapılan 605 operasyonda 894 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 556 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan, 338 kişi hakkında da 'kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 355'i ise tutuklandı.



642 kilo esrar yakalandı



Yapılan operasyonlar kapsamında ise, 642 kilo 244 gram esrar, 19 kilo 257 gram bonzai, 14 kilo 970 gram metamfetamin, 18 bin 490 adet ectasy, 1 kilo 67 gram eroin, 138 gram kokain, 159 adet captagon, 56 adet LSD, 65 kök kenevir, 152 adet ruhsatsız silah ile av tüfeği ve bin 898 adet fişek ele geçirildi.



2017 yılının ilk ayında 60 operasyon



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılının ocak ayında ise, zehir tacirlerine karşı 60 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan, 34 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 28'i tutuklandı.



165 kilo eroin yakalandı



2017 yılının ilk ayında yapılan operasyonlar kapsamında 165 kilo eroin, 7 kilo 385 gram esrar, 348 gram bonzai, 184 gram metamfetamin, 471 adet ectasy, 1 gram kokain, 8 adet silah ve av tüfeği ile 38 adet fişek ele geçirildi.



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03.02.2017 11: 40: 26 TSI



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