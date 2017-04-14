Bursa'da 2 Milyon 107 Bin 944 Kişi Sandığa Gidecek

Bursa'da 16 Nisan anayasa değişikliği referandum unda 5 bin 731 sandıkta 2 milyon 107 bin 944 kişi oy kullanacak.



Tüm vatandaşların merakla beklediği 16 Nisan anayasa değişikliğine 2 gün kaldı. Bursa'da kurulacak 5 bin 731 sandıkta 2 milyon 107 bin 944 seçmen oy kullanacak. Ayrıca cezaevinde oy kullananların sayısı daha sonra açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) alınan bilgiye göre, ülke genelinde 145 bin 409 sandıkta 51 milyon 751 bin 773 kişi sandığa gidecek.



En çok oy Osmangazi'de en az oy Harmancık'ta kurulacak



Öte yandan il seçim kurulu yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa'da en çok oyu Osmangazi ilçesinde oturan vatandaşlar kullanacak. Ankara'nın Keçiören ilçesinin ardından en çok seçmeni olan ilçe Osmangazi'de bin 574 sandıkta 617 bin 276 kişi oy kullanacak. Bursa'da en az oy ise Harmancık ilçesinde kullanılacak. İlçede 41 sandıkta 5 bin 354 kişi sandığa gidecek. - BURSA