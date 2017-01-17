Bursa'da 17 Kişinin Zehirlendiği Yangın Kundaklama Çıktı...o Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa'da iki gün önce bir apartmanda 17 kişinin zehirlenmesine sebep olan otomobil ve işyeri yangını kundaklama çıktı. İşyeri sahibinin diğer dükkanının da bir ay önce kundaklandığı öğrenildi. Her iki kundaklama olayı da kameralara yansıdı.



Merkez Yıldırım İlçesi'nde, 5 katlı binanın altında bulunan Nihat Akın'a ait oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan ve 5 katlı apartmanda 10'u çocuk 17 kişinin dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangının, kundaklama sebebiyle ortaya çıktığı anlaşıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli elindeki benzin bidonunu, önce otomobile daha sonra da dükkana dökerek yaktı. 1 ay önce de iş yeri sahibinin başka dükkanının kundaklandığı, bu olayın da kameralara yansıdığı öğrenildi.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı. Kül olan oto aksesuar dükkanının yanında bulunan işletmenin güvenlik kameraları kayıtlarında 2 şüphelinin, ellerindeki benzin bidonuyla, olay yerine geldiği, bir süre keşif yaptıktan sonra, bidondaki benzini iş yerinin önünde bulunan otomobile döktükleri daha sonra dükkanın pencere ve duvarlarına da benzin döküp kaçmaları görüntülendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için kapsamlı soruşturma başlattı. - BURSA