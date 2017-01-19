Bursa'da 162 Kilogram Eroin Ele Geçirilmesi

Bursa'da bir tırda 162 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Olayda gözaltına alınan M.K. ve E.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dün, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratını almıştı.



Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği Ankara yolundaki uygulama noktasında şüpheli aracı durduran ekipler ile aramaya katılan "Alfa" adlı narkotik köpeği, tırın dorsesi üzerindeki raylı sisteme gizlenmiş uyuşturucu maddeleri tespit etmişti.



Tırda, 320 paket halinde 162 kilogram eroin bulunmuştu. Araçta bulunan M.K. ve E.E. gözaltına alınmıştı.