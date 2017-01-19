Bursa'da 162 Kilo Eroin Ile Yakalanmışlardı, Adliyeye Sevk Edildiler

Bursa'da, TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 162 kilogram eroin ile yakalanan M.K. ile E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan bir TIR'ın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanan ekipler, 35 AK 7602 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Alfa'nın dikkati ile, dorsesindeki raylı sisteme gizlenmiş 320 paket halinde 162 kilogram eroin ele geçirildi.



EROİNİ İSTANBUL'A GÖTÜRECEKLERMIŞ



Araçta bulunan M.K. ile E.E, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, Eroini Van'dan yüklediklerini ve İstanbul'a götüreceklerini söyledi. 2 zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazecilerin sorularını cevapsız bırakırken, yüzlerini saklamaya çalıştı.