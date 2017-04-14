Bursa'da 13 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Bursa'da 13 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bursa, Savcı, PDY, FETÖ