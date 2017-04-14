Bursa'da 13 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)
7 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.