Bursa'da 1 Mayıs Yürüyüşünde Kavga Çıktı

Bursa'da neşeli başlayan 1 Mayıs yürüyüşünde iki grup bir birine girdi.



Bursa'da bu yıl güzergahı değişen 1 Mayıs yürüyüşü Dramstad Caddesi'nde bulunan Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünden başladı. Bütün grupların neşe içinde yürüdüğü kutlamalara HEPAR üyeleri de katıldı. Tepki gösteren bir grupla HEPAR'lılar arasında kavga çıktı. HEPAR'ın meydana girmesine tepki gösteren Birleşik Haziran Hareketi arasında arbede yaşandı. Kavga, diğer grupların araya girmezsiyle sona erdi. Kavganın ardından bir birlerine sloganlarla cevap veren gruplardan HEPAR'lıların yeri değiştirilerek yürüyüş kaldığı yerden devam etti. Yeni yapılan Atatürk Stadyumu Meydanı'nda toplanan bütün gruplar, İlkay Akkaya'nın verdiği konserle 1 Mayısı kutladı. Polis, yürüyüş güzergahı ve statta geniş güvenlik tedbirleri aldı. - BURSA