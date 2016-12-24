Bursa'da 1 İşçi Göçük Altına Kaldı

Bursa'da 7 katlı bir binanın kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada meydana gelen göçükte 1 kişi toprak altında kaldı. Şahsın çıkarılma çalışmaları sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde yeni yapılan adliye lojmanlarının kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada göçük oluştu. Göçük sonucunda 1 işçi toprak altında kalırken, şahsın çıkarılma çalışmaları sürüyor. - BURSA