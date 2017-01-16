Bursa Camiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, sabah namazı sonrası camiye giren hırsız, yardım paralarının toplandığı çelik kasayı açmaya çalıştı. Ağır kasayı kaldıramayınca sürükleyerek depo bölümüne götüren hırsız, 45 dakika uğraşıp açamayınca yeniden sürükleyip yerine getirdi. Camiinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli polis tarafından aranıyor.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Tayakadın Camisi'ne sabah namazını kılan cemaatin dağılmasının ardından giren hırsız, yardım paralarının toplandığı çelik kasayı çalmaya kalkıştı. Bir süre cami içinde dolaşan hırsız, güvenlik kamerasını da fark etmesine rağmen, kasayı önce kaldırmaya çalıştı. Ağır kasayı kaldıramayınca sürükleyerek depo bölümüne götüren hırsız, 45 dakika uğraşıp açamayınca yeniden sürükleyip yerine getirdi. Şüpheli daha sonra camiden çıkarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri kasada parmak izi araması yaparken şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.