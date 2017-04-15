Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Şampiyonluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nı kazanmasıyla ilgili olarak, "İnanmışlığın zaferini gördük" dedi.



Bakan Müezzinoğlu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u rövanşta 3-0 yenerek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Bursa'nın ve Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.



Oyuncuları ve teknik heyeti kutlayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"İnanmışlığın zaferini gördük. 3-0 gibi netice aldılar. İlk 2 set açık ara farkla gitti. Herhalde son sette seyirci heyecanını arzu ettiler. Bizi son dakikaya kadar hop oturtup hop kaldırdılar. Onları tebrik ediyorum. Onlarla onur ve gurur duyuyoruz. Bursa ve ülkemize bu zafer hayırlı olsun. İnanıyorum ki Bursa'dan bu kupa artık ayrılmaz. Onların o yüreği olduğu sürece inşallah uzun süre bu kupa Bursa'da kalacak."