Bursa Büyükşehir Belediyespor - Stiinta Bacau: 3-1 (Cev Challange Cup)





SALON: Cengiz Göllü



HAKEMLER: Konstantin Selın (xxx-Azerbaycan), Mirjana Galic (xxx-Bosna Hersek)



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylin xxx- Cerenxx/ libero, Yaren xx, Merve xx, İkbal xx, Nuran xxx, Nikalina xx)



STİİNTA BACAU: Perovic (xx), Rogojinaru (xx), Cazacu (xx), Otasevic (xx), Fales (xx), Zburova (xx) (Manu xx-Albu xx/ libero, Baltatu x, Miclea x, Radu xx )



SETLER: 25-15, 25-17, 18-25, 25-23



SÜRE: 96 Dakika (21, 23, 24, 28)



CEV Challange Cup birinci tur rövanş maçında Romanya'nın Stiinta Bacau takımını konuk eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini yine 3-1 yenerek adını son 16 turuna kaldı.



Bursa ekibi ilk iki seti 25-15 ve 25-17 kazanıp turu geçmeyi garantiledikten sonra genç oyuncularına şans verdi. Stiinta Bacau üçüncü seti 25-18 kazandı. Dördüncü sette inanılmaz mücadele ortaya koyan Bursa ekibi Nuran'ın smaçlarıyla seti 25-23 mücadeleyi ise 3-1 kazandı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 16 turunda Slovakya'nın Slavia EU Bratislava ile Avusturya'nın UVC Holding Graz takımıyla karşılaşacak.



- Bursa