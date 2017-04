Bursa Büyükşehir Belediyespor, Olympiakos Finali Öncesi Umutlu

CEV Challenge Kupası'nda yarın oynanacak olan final turu son maç öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Olympiakos takımlarının antrenör ve takım kaptanları basın toplantısı düzenledi.



Her iki takım antrenörleri ve takım kaptanları yarın çekişmeli bir maç izlettireceklerini belirttiler.



STELLA CHRISTODOULOU: HER SAYI İÇİN SAVAŞACAĞIZ



"Burada olduğumuz için mutluyuz. İlk maçımızı sahamızda oynadık kazandık. Yarınki maçın çok farklı olacağı anlamına geliyor. Kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız. Her iki takımın sezon başına oranla göre daha iyi oynadığını düşünüyorum. Farklı turnuva. Her sayı için savaşacağız".



BRACO KOVACEVIC: BURSA TAKIMI BASKI ALTINDA



"Öncelikle Bursa takıma konukseverliği için teşekkür ediyoruz. Sezon başında burada olduğumuz turnuva sayesinde biz bu noktaya geldik. Kalitesi olan takımdık. Bursa'da Avrupa seviyesini görme ve test fırsatı verdi. Final ilk maçta küçük bir avantaj elde ettik. Kendimizi Atina'daki maç öncesi baskı altında hissediyorduk. Belki şimdi Bursa Büyükşehir Belediyespor takımını baskı altına soktuk. İyi maç olacak diye düşünüyoruz. Takım olarak Atina dışında iyi ve heyecanlı maç oynadık. Seyirci baskısı ve sıcak atmosfere takım olarak alıştık."



JAN DE BRANDT: BU MAÇA TAMAMEN HAZIRIZ



"Sezon başından en büyük hedefimiz olan Avrupa kupasında final maçına geldik sonunda. Asıl hedefimize maç maç hazırlandık. Bu maç için çok iyi çalışıp hazırlandık. Kupayı ikinci kez Bursa'ya getirmek için çalışacağız. 2 yıl önce kazanmak için altın sete gitmek için skor belliydi. Bu yıl ise 3 set almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Turnuvada son maçı Bursa'da oynamak istiyorduk. Şimdi evimizde final yapacağız."



İPEK SOROĞLU: ASIL CEHENNEMİ BURADA GÖRECEKLER



"2 yıl önce bu kupayı kazanmıştık. CEV Challenge Kupası buraya geldi. Bursa'da kalmasını istiyoruz. Atina'da aldığımız iki set altın değerinde. Alacağımız 3 set bizi hedefe götürecek. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarımızın gücünü iyi biliyorum. Onlar asıl cehennemi burada görecekler."