Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-3





SALON: Cengiz Göllü



HAEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xxx), Yasin Okumuş (xxx)



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Horvath (xx) (Aylin xxx/libero, Yaren x, Merve x, Nikalina x, Nuranx)



GALATASARAY: Jack (xxx), Leys (xxx), Aslı (xxx), Güldeniz (xxx), Gamze (xx), Centoni (xx) (Nihan xxx/ libero, Seda xxx, Ada x, Ruseva x, Ezgi x, Nursevil xx)



SETLER: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15



SÜRE: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22)



SARI KART: Atakan Güneyligil (Galatasaray/ 28-23)



Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde dördüncülük mücadelesi veren Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray, Bursa'da Cengiz Göllü Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş geri dönüşlerin yaşandığı ve nefes kesen mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanarak ilk yarının rövanşını da almış oldu.



İlk sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir karşısında setin ortalarında toparlanan ve geriden gelerek skoru 13-13'e taşıyan Galatasaray, Leys, Centone, Aslı ve Güldeniz'in etkili servisleri ve hücumlarıyla arayı giderek açtı ve seti 25-15 kazandı.



İkinci sete moralli başlayan Galatasaray, Bursa Büyükşehir hücumlarını Jack ve Leys'in bloklarıyla durdurmayı başarınca her iki teknik molaya önde girdi. Güldeniz ve Seda'nın hücumlarıyla ara giderek açan Galatasaray (25-19) kazanarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü sete Bursa Büyükşehir iyi başladı ve her iki teknik molaya önde girdi. Ancak mola dönüşü Galatasaray Leys'in etkili hücumlarıyla farkı kapadı ve sette ilk kez 18-16 öne geçti. Mola alan Bursa Büyükşehir, hücumlarda ve bloklarda etkili olunca seti 25-18 kazandı.



Dördüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Joyce, Dora Horvath, İpek'in hücumları, İvana'nın bloklarıyla arayı açtı ve son bölüme 20-14 önde girdi. Bloklarda etkili olan Bursa ekibi seti 25-16 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.



Tie-break setine iyi başlayan Galatasaray 5-1 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren sarı kırmızılar 8-3'le saha değişti. Büyükşehir aldığı sayılarla (7-10) sete tutunmaya çalıştı. Galatasaray, Jack'ın servisler, Leys, Seda'nın hücumlarıyla avantajını korudu: 8-11 Dora'nın hücumlarıyla fark erimeye başladı. (10-11) Ancak Seda hücumlarıyla takımını ateşledi (10-13) Seda'nın hücumunda top elden gidince Galatasaray seti 15-12 maçı ise 3-2 kazandı.



