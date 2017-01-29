Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-3

SALON: Cengiz GöllüHAEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xxx), Yasin Okumuş (xxx)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Horvath (xx) (Aylin xxx/libero, Yaren x, Merve x, Nikalina x, Nuranx)GALATASARAY: Jack (xxx), Leys (xxx), Aslı (xxx), Güldeniz (xxx), Gamze...

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-3



SALON: Cengiz Göllü

HAEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xxx), Yasin Okumuş (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Horvath (xx) (Aylin xxx/libero, Yaren x, Merve x, Nikalina x, Nuranx)

GALATASARAY: Jack (xxx), Leys (xxx), Aslı (xxx), Güldeniz (xxx), Gamze (xx), Centoni (xx) (Nihan xxx/ libero, Seda xxx, Ada x, Ruseva x, Ezgi x, Nursevil xx)

SETLER: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15

SÜRE: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22)

SARI KART: Atakan Güneyligil (Galatasaray/ 28-23)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde dördüncülük mücadelesi veren Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray, Bursa'da Cengiz Göllü Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş geri dönüşlerin yaşandığı ve nefes kesen mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanarak ilk yarının rövanşını da almış oldu.

İlk sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir karşısında setin ortalarında toparlanan ve geriden gelerek skoru 13-13'e taşıyan Galatasaray, Leys, Centone, Aslı ve Güldeniz'in etkili servisleri ve hücumlarıyla arayı giderek açtı ve seti 25-15 kazandı.

İkinci sete moralli başlayan Galatasaray, Bursa Büyükşehir hücumlarını Jack ve Leys'in bloklarıyla durdurmayı başarınca her iki teknik molaya önde girdi. Güldeniz ve Seda'nın hücumlarıyla ara giderek açan Galatasaray (25-19) kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete Bursa Büyükşehir iyi başladı ve her iki teknik molaya önde girdi. Ancak mola dönüşü Galatasaray Leys'in etkili hücumlarıyla farkı kapadı ve sette ilk kez 18-16 öne geçti. Mola alan Bursa Büyükşehir, hücumlarda ve bloklarda etkili olunca seti 25-18 kazandı.

Dördüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Joyce, Dora Horvath, İpek'in hücumları, İvana'nın bloklarıyla arayı açtı ve son bölüme 20-14 önde girdi. Bloklarda etkili olan Bursa ekibi seti 25-16 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.

Tie-break setine iyi başlayan Galatasaray 5-1 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren sarı kırmızılar 8-3'le saha değişti. Büyükşehir aldığı sayılarla (7-10) sete tutunmaya çalıştı. Galatasaray, Jack'ın servisler, Leys, Seda'nın hücumlarıyla avantajını korudu: 8-11 Dora'nın hücumlarıyla fark erimeye başladı. (10-11) Ancak Seda hücumlarıyla takımını ateşledi (10-13) Seda'nın hücumunda top elden gidince Galatasaray seti 15-12 maçı ise 3-2 kazandı.

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